Жириновский высказался за жесткое наказание в отношение торговцев поддельными сертификатами

Подделку данных документов он назвал «преступлением против человека». Парламентарий предложил задерживать и сажать в тюрьму на семь лет тех, кто торгует фальшивыми сертификатами.

«Арестовывать продавцов, в наручники и выводить из подъезда дома, из здания больницы, чтобы все видели: этого мерзавца-продавца ведут», — заявил Жириновский.

Ранее политик предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников.

