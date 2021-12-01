Жириновский высказался за жесткое наказание в отношение торговцев поддельными сертификатами
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о необходимости жесткого наказания для тех россиян, которые продают фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавируса, сообщает Ura.ru.
Подделку данных документов он назвал «преступлением против человека». Парламентарий предложил задерживать и сажать в тюрьму на семь лет тех, кто торгует фальшивыми сертификатами.
«Арестовывать продавцов, в наручники и выводить из подъезда дома, из здания больницы, чтобы все видели: этого мерзавца-продавца ведут», — заявил Жириновский.
Ранее политик предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников.
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