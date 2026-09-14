Захарова назвала Латвию обслугой Евросоюза

Латвия и другие государства, выбрав путь «европейских ценностей» и вводя санкции в отношении России, стали обслугой Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с ТАСС.

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Дипломат прокомментировала закрытие производящего электроинструменты латвийского предприятия Rebir. Компания потеряла главные рынки сбыта из-за ограничений против России и Белоруссии, пишет RT.

«Все, кто выбрал "европейские ценности", стал обслугой Евросоюза», - заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что такие страны утратили промышленность, сельское хозяйство, образование и свой суверенитет.

Ранее власти Латвии утвердили постановление о запрете на импорт ряда промышленных товаров из России и Белоруссии, в их число входят печатная продукция, одежда и обувь, игрушки.

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:ЕвросоюзЛатвияМИД РФМария Захарова

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