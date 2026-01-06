Суть предложения заключается в применении понижающего коэффициента 0,7 к действующим тарифам на электричество. По словам Чаплина, такая мера позволит существенно снизить расходы семей на коммунальные платежи. Кроме того, инициатива призвана создать равные условия для владельцев домов в СНТ и жителей обычных населенных пунктов.

На вопрос о динамике цен на загородную недвижимость Чаплин ответил, что рынок демонстрирует признаки оживления. По оценкам экспертов, в 2026 году следует ожидать повышения покупательской активности.



Прогнозируется, что спрос на загородные дома и земельные участки может вырасти примерно на 15%. Одновременно с этим цены, по предварительным оценкам, поднимутся на 10-12% по сравнению с уровнем конца 2025 года. Основной драйвер роста — возрастающий интерес покупателей к загородной недвижимости.



На фоне повышения спроса растет и востребованность аренды дач. Тем, кто планирует провести лето за городом, стоит начать поиск жилья уже весной — это оптимальное время для подбора подходящего варианта. При выборе арендованного дома важно не ограничиваться осмотром его технического состояния: необходимо также внимательно изучить правоустанавливающие документы. Это позволит убедиться, что сделка безопасна, а арендодатель действительно имеет право сдавать объект внаем.