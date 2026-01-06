Льготы или штрафы? Как изменится рынок загородного жилья в 2026 годом
Дачное хозяйство меняется: в 2026 году ужесточились требования к использованию земли и оформлению построек.
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Российской газете» о новой законодательной инициативе. Предлагается ввести на федеральном уровне льготные тарифы на электроэнергию для собственников жилых домов, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).
Суть предложения заключается в применении понижающего коэффициента 0,7 к действующим тарифам на электричество. По словам Чаплина, такая мера позволит существенно снизить расходы семей на коммунальные платежи. Кроме того, инициатива призвана создать равные условия для владельцев домов в СНТ и жителей обычных населенных пунктов.
На вопрос о динамике цен на загородную недвижимость Чаплин ответил, что рынок демонстрирует признаки оживления. По оценкам экспертов, в 2026 году следует ожидать повышения покупательской активности.
Прогнозируется, что спрос на загородные дома и земельные участки может вырасти примерно на 15%. Одновременно с этим цены, по предварительным оценкам, поднимутся на 10-12% по сравнению с уровнем конца 2025 года. Основной драйвер роста — возрастающий интерес покупателей к загородной недвижимости.
На фоне повышения спроса растет и востребованность аренды дач. Тем, кто планирует провести лето за городом, стоит начать поиск жилья уже весной — это оптимальное время для подбора подходящего варианта. При выборе арендованного дома важно не ограничиваться осмотром его технического состояния: необходимо также внимательно изучить правоустанавливающие документы. Это позволит убедиться, что сделка безопасна, а арендодатель действительно имеет право сдавать объект внаем.
ЗЛОСТНЫЙ БОРЩЕВИК
Чаплин напомнил, что с марта 2026 года для владельцев земельных участков — в том числе дачников — вступят в силу новые обязательные требования. Теперь собственники обязаны принимать меры по уничтожению опасных сорных растений, в первую очередь борщевика Сосновского.
За несоблюдение этих норм закон устанавливает административную ответственность: физическим лицам могут выписать штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Цель нововведения — побудить собственников следить за состоянием своих участков и не допускать распространения вредоносных растений. Борщевик не только наносит ущерб экосистеме, но и представляет реальную опасность для здоровья людей. Таким образом, борьба с ним перестает быть добровольным делом и становится прямой юридической обязанностью владельца земли.
ОФОРМЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
Чаплин подчеркивает: вопрос регистрации дачных построек по‑прежнему остается важным для собственников. В Росреестре необходимо оформлять только капитальные строения. Их ключевые признаки: наличие основательного фундамента; невозможность перенести объект без разрушения; подключение к стационарным инженерным сетям.
К капитальным объектам относятся: жилые дома; садовые дома; капитальные бани; гаражи; иные хозяйственные постройки, отвечающие указанным критериям.
В то же время легкие конструкции — например, навесы, сборные теплицы или временные сараи, не закреплённые прочно на участке, — регистрировать не требуется.
Своевременная постановка на учет построенных объектов помогает владельцу избежать потенциальных споров и правовых сложностей в дальнейшем.
Ранее ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Манджиева объяснила, какие объекты нельзя возводить на дачном участке и как избежать нарушений. Она рекомендовала начать с получения выписки из градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), чтобы уточнить разрешенные виды использования земли.
Она отметила, что законодательство категорически запрещает размещать на дачных участках объекты коммерческого назначения: автомастерские, гостиницы, кафе и прочие предприятия общепита. Чтобы организовать подобный бизнес, необходимо предварительно изменить категорию земли — перевести участок в коммерческую зону.
Как предупредила Манджиева, использование земли не по целевому назначению чревато серьезными последствиями: владельцу могут выписать штраф, а в отдельных случаях — даже изъять участок.
МОСКВИЧИ ЛОМАНУЛИСЬ ЗА ГОРОД?
Управление Росреестра ранее сообщило, что москвичи стали чаще оформлять недвижимость в Калужской, Тульской и Владимирской областях. По данным главы московского управления Росреестра Игоря Майданова, за первое полугодие 2025 года ведомство приняло 69,7 тысячи заявлений от горожан на регистрацию и кадастровый учет недвижимости в других регионах.
Тогда вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что всплеск регистраций москвичами недвижимости в соседних областях объясняется работой региональных властей, которые в ходе рейдов выявляют незарегистрированные постройки и заставляют собственников оформлять их официально.
«Этот тренд периодически вспыхивает, он связан с тем, что региональные власти проводят работу по выявлению незаконно зарегистрированных домов, дач, построек и так далее. Бывает, что человек строит дом, не ставит его на кадастровый учет, если не собирается его продавать, и не платит за это немалый налог, который рассчитывается из рыночной стоимости объекта и идет в региональный бюджет. Периодически при помощи беспилотников местные власти проводят рейды, фиксируют такие объекты и присылают постановления. Поэтому все массово начинают регистрироваться. Поэтому, например, если где-то в Калужской области всплеск регистраций, это значит, что москвичи просто начали массово регистрировать дачи. Всеобщего исхода москвичей в дачные поселки нет», — сказал Радченко.
В свою очередь, юрист Мария Свиридова заявила НСН, что многие владельцы дачных участков не способны изменить ситуацию на своей земле, поскольку их постройки были созданы еще их предками, а на участке не остается места для маневра.
«Здесь есть проблема, потому что когда мы говорим про садовые участки, то в некоторых случаях у них такие размеры, которые не позволяют соблюсти требования по ограничениям, скажем честно. Дело просто в доме: у нас есть участки по четыре-пять соток, и мы не говорим о каких-то супершикарных постройках. На обычных участках есть очень давние постройки, которые были построены еще предками нынешних собственников. Поэтому наказывать всех за отступ от забора не следует. Здесь нужен индивидуальный и разумный подход: опасная близость бани или мангала, как объектов пожарной опасности, — это один разговор, а если это небольшое нарушение в расстоянии между домом и забором, которое никому не мешает, то должны быть какие-то сроки на устранение проблем, а не сразу штраф. В рамках нашей большой страны существует множество СНТ с разными нюансами, которые законодательно предусмотреть невозможно», — подчеркнула она.
Ранее вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков заявил НСН, что в заброшенных населенных пунктах в РФ необходимо по примеру Японии создавать условия для жизни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы
- Льготы или штрафы? Как изменится рынок загородного жилья в 2026 годом
- Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет
- СМИ: Танкер «Маринера» под росийским флагом подвергся попытке захвата
- Roblox ввел для чатов обязательную верификацию возраста по биометрии
- «Квинтэссенция любви и самоотдачи»: Тутта Ларсен рассказала, как встречает Рождество
- СМИ: Неизвестный трейдер выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро
- Европейские лидеры выпустили совместное заявление по Гренландии
- В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией вокруг нефтяного танкера «Маринера»
- Мантуров: Первые модули Российской орбитальной станции запустят с Байконура
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru