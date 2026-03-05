Исследование: Telegram стал самым популярным мессенджером в России
В январе текущего года Telegram стал самым популярным мессенджером в России, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Okkam на основе данных Mediascope.
С первого места был смещен многолетний лидер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Количество пользователей, зашедших в Telegram в первый месяц года, составило 95,978 млн человек, а у WhatsApp — 89,418 млн. Замыкает тройку Max с аудиторией 73,728 млн.
Еще в декабре 2025 года лидером по аудитории был WhatsApp с 94,47 млн пользователей, а количество пользователей Telegram тогда достигало 93,637 человек.
Ранее Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
