Исследование: Telegram стал самым популярным мессенджером в России

С первого места был смещен многолетний лидер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Количество пользователей, зашедших в Telegram в первый месяц года, составило 95,978 млн человек, а у WhatsApp — 89,418 млн. Замыкает тройку Max с аудиторией 73,728 млн.

Еще в декабре 2025 года лидером по аудитории был WhatsApp с 94,47 млн пользователей, а количество пользователей Telegram тогда достигало 93,637 человек.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

