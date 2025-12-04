Юрист призвала не ужесточать наказания для дачников
Каждое нарушение правил дачного строительства нужно рассматривать индивидуально, а не наказывать всех без разбора, заявила НСН Мария Свиридова.
Многие владельцы дачных участков не способны изменить ситуацию на своей земле, поскольку их постройки были созданы еще их предками, а на участке не остается места для маневра. В таких случаях надо проявлять разумный подход, рассказала юрист Мария Свиридова в разговоре с НСН.
В Подмосковье усилят контроль за строительством на частных участках. Проверки запланированы в период с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года. Такой закон был принят в Госдуме в первом чтении. Свиридова указала, что проверяющие должны проявлять индивидуальный подход.
«Здесь есть проблема, потому что когда мы говорим про садовые участки, то в некоторых случаях у них такие размеры, которые не позволяют соблюсти требования по ограничениям, скажем честно. Дело просто в доме: у нас есть участки по четыре-пять соток, и мы не говорим о каких-то супершикарных постройках. На обычных участках есть очень давние постройки, которые были построены еще предками нынешних собственников. Поэтому наказывать всех за отступ от забора не следует. Здесь нужен индивидуальный и разумный подход: опасная близость бани или мангала, как объектов пожарной опасности, — это один разговор, а если это небольшое нарушение в расстоянии между домом и забором, которое никому не мешает, то должны быть какие-то сроки на устранение проблем, а не сразу штраф. В рамках нашей большой страны существует множество СНТ с разными нюансами, которые законодательно предусмотреть невозможно», — подчеркнула она.
Свиридова также добавила, какие могут быть последствия за нарушения.
«Постройка на чужом участке может нарушать права соседей. Кто-то впихнет дом вплотную к забору, а у соседа полная изоляция от солнечного света на грядках и цветниках — весь урожай потерян. Также сейчас пошла мода на строительство, когда скат крыши заходит на соседний участок. Так делать категорически нельзя. В случае таких нарушений может быть вынесено предписание о сносе, и, если не сносите сами, то по решению суда могут заставить обязательность это сделать, либо возместить стоимость расходов на снос. Ужесточать никакие нормы не следует. Это самый простой путь, но у нас и так неплохие законы», — объяснила она.
Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов указал в эфире НСН на беззаконие в СНТ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист призвала не ужесточать наказания для дачников
- США временно разрешили международные операции с «Лукойлом»
- В Госдуме заявили, что депутаты и сенаторы должны платить за нарушения ПДД
- Путин: Задачи ввести единую валюту в БРИКС в настоящее время нет
- Моди назвал Путина другом
- Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2026 года
- Шнур, Сурганова и «монстр-кар»: Братья Сафроновы о любимых рокерах и новом шоу
- Захарова пообещала, что Россия ответит на санкции Великобритании против ГРУ
- «Больше 11 млрд»: Кинотеатры предрекли рекорд выручки в январе
- В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru