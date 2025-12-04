Многие владельцы дачных участков не способны изменить ситуацию на своей земле, поскольку их постройки были созданы еще их предками, а на участке не остается места для маневра. В таких случаях надо проявлять разумный подход, рассказала юрист Мария Свиридова в разговоре с НСН.

В Подмосковье усилят контроль за строительством на частных участках. Проверки запланированы в период с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года. Такой закон был принят в Госдуме в первом чтении. Свиридова указала, что проверяющие должны проявлять индивидуальный подход.