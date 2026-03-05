СМИ: Идет одна из самых массированных атак по Саратову и Энгельсу
Одна из самых массированных атак за всё время осуществляется по Саратову и Энгельсу, сообщает Telegram-канал Shot.
За два часа произошло более 60 взрывов. По словам очевидцев, сбито несколько десятков беспилотников ВСУ. Как минимум три человека пострадали. Один из дронов врезался в одно из учебных заведений на юге города, на месте виден пожар. Также повреждён многоквартирный дом.
БПЛА летят на низкой высоте, а некоторые движутся со стороны реки Волги. В небе мелькают яркие вспышки от взрывов, а также воет сирена воздушной опасности. На местах работают все профильные службы.
Ранее в Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
