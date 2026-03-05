СМИ: Идет одна из самых массированных атак по Саратову и Энгельсу

Одна из самых массированных атак за всё время осуществляется по Саратову и Энгельсу, сообщает Telegram-канал Shot.

Над Россией за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников

За два часа произошло более 60 взрывов. По словам очевидцев, сбито несколько десятков беспилотников ВСУ. Как минимум три человека пострадали. Один из дронов врезался в одно из учебных заведений на юге города, на месте виден пожар. Также повреждён многоквартирный дом.

БПЛА летят на низкой высоте, а некоторые движутся со стороны реки Волги. В небе мелькают яркие вспышки от взрывов, а также воет сирена воздушной опасности. На местах работают все профильные службы.

Ранее в Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
