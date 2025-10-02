В «Опоре России» предложили возрождать заброшенные города по примеру Японии
Создать условия для жизни и работы в маленьком городе дешевле, чем решить проблему перенаселения мегаполисов, заявил НСН Евгений Шлеменков.
В заброшенных населенных пунктах в РФ необходимо по примеру Японии создавать условия для жизни. Об этом НСН заявил вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.
Муниципалитетам начнут передавать частные пустующие жилые помещения, потому что заброшенные квартиры «разрушают дома», инженерные системы и создают риски для других жильцов, заявили в Госдуме. Согласно законопроекту депутата Александра Якубовского, для признания жилья заброшенным нужно будет соответствие минимум двум критериям. Это долги по ЖКУ и налогам, отсутствие более года потребления электроэнергии и воды, признаков фактического проживания и другие. Шлеменков рассказал, откуда берутся покинутые дома.
«Таких «заброшек» особенно много на Севере, в местах, откуда уехали люди. Дома, естественно, разрушаются. Надо все-таки подумать о том, чтобы таких "заброшек" было поменьше. Их будет меньше, только когда будут условия для жизни и работы, чтобы люди не бросали дома. Но это этап, который нам еще предстоит. Многие страны это уже проходили, например, Япония. Они возрождали малые города, у них есть государственные компании, которые занимаются этими вопросами. Создать условия для жизни в маленьком городе дешевле, чем решить проблему перенаселения мегаполисов. Квартиры, которые простаивают, так как человек находится в местах лишения свободы, не относятся к заброшенным. Это касается прежде всего моногородов или населенных пунктов, созданных под какие-то задачи. Например, военные городки. Жилье там остаётся приличное, а населения уже нет, так как нет работы», - рассказал он.
При этом Шлеменков подчеркнул, что, как правило, такие городки принадлежат разным ведомствам, поэтому муниципальные власти не могут начать реорганизовывать их.
«Проблема еще и в том, что все это принадлежит разным ведомствам. Поэтому, передавая в муниципалитет, они дают возможность распорядится этим более разумно. Потому что, например, военный городок – это Минобороны, газотранспортная система – Газпром. И получается, что муниципалитет не имеет права воспользоваться», - отметил он.
Ранее стало известно, что россиянам за заброшенные загородные участки грозит штраф до 50 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
