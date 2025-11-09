Россиянам напомнили, что запрещено строить на дачных участках

Она рекомендовала начать с получения выписки из градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), чтобы уточнить разрешенные виды использования земли.

На даче допускается строительство садового или дачного дома высотой до 20 метров и не более трех этажей (без учета подвала), который нельзя делить на отдельные объекты недвижимости. Разрешены также хозпостройки: гараж, баня, душ, но при условии соблюдения правил пожарной безопасности.

В то же время строительство коммерческих объектов — автомастерских, гостиниц, кафе и предприятий общепита на дачных участках запрещено. Для этого требуется перевод земли в категорию коммерческого назначения. Нецелевое использование землю грозит штрафом и даже изъятием участка, предупредила Манджиева.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что дачная амнистия продлится до 1 марта 2031 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».