«Хлам и долгострой»: В каких случаях будут забирать земельные участки у россиян
Новый закон об освоении земельных участков не позволит превратить их в заброшенную территорию, отметил в эфире НСН депутат Никита Чаплин.
Вступающий в силу закон об освоении и использовании земельных участков предусматривает дополнительные механизмы защиты прав собственности граждан, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с НСН. По его словам, цель закона – не лишать граждан права собственности, а решить проблему запущенных участков.
С 1 марта в силу вступает закон об освоении и использовании земельных участков. Он дает собственникам участков, которые расположены в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, три года на освоение земли. Норма в первую очередь касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками. Чаплин отметил, что новый закон предоставляет госорганам право определять конкретные требования к освоению участка.
«В корне неверно утверждать, что механизм изъятия земельных участков становится проще. Вступающий в силу Федеральный закон, наоборот, предусматривает дополнительные механизмы защиты прав собственности граждан. Понятие «освоение земельного участка» уже использовалось в законодательстве, но отсутствовали четкие сроки и критерии неиспользования. Новый закон устраняет этот пробел, устанавливая трехлетний срок начала использования участка и предоставляя государственным органам право определять конкретные требования к освоению и признаки заброшенности. Так, согласно новым правилам, земля, приобретенная под застройку, считается неиспользованной при отсутствии фундамента (в течение двух лет) или объекта капитального строительства (в течение пяти лет). Если участок не рассчитан под застройку, признаком заброшенности будет являться захламление, зарастание более 50% площади или отсутствие хозяйственной деятельности (в течение трех лет)», - сказал Чаплин.
По словам депутата, цель закона – не лишать граждан права собственности, а решить проблему запущенных участков.
«Важно отметить, что ответственность за неиспользование участка наступает только после официального подтверждения нарушения. В случае длительного отсутствия собственник вправе сдать свой участок в аренду, предоставить его для бесплатного использования третьим лицам с целью поддержания чистоты или же нанять кого-то для уборки территории. Таким образом, закон создает прозрачный механизм использования земли, что позволит эффективнее распоряжаться участком и защитит его от проблем, связанных с заброшенными территориями. Цель закона - не лишать граждан права собственности, а решить проблему запущенных участков», - заключил собеседник агентства.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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