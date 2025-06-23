В Госдуме исключили запрет бань на землях огородничества и личного хозяйства

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов опроверг сообщения о запрете строительства бань на участках для огородничества и полевых землях личного подсобного хозяйства с 1 июля.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что таких изменений в законодательстве нет и утверждения об этом не имеют правовых оснований.