В Госдуме исключили запрет бань на землях огородничества и личного хозяйства

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов опроверг сообщения о запрете строительства бань на участках для огородничества и полевых землях личного подсобного хозяйства с 1 июля.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что таких изменений в законодательстве нет и утверждения об этом не имеют правовых оснований.

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Гаврилов пояснил, что в соответствии с Земельным кодексом на землях с видом разрешенного использования «ведение огородничества» и на полевых землях ЛПХ допускается строительство только легких временных сооружений без признаков капитальных объектов, включая бани с фундаментом.

Он подчеркнул, что эти ограничения действуют давно и Росреестр неоднократно разъяснял правила возведения построек на таких землях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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