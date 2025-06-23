В Госдуме исключили запрет бань на землях огородничества и личного хозяйства
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов опроверг сообщения о запрете строительства бань на участках для огородничества и полевых землях личного подсобного хозяйства с 1 июля.
В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что таких изменений в законодательстве нет и утверждения об этом не имеют правовых оснований.
Гаврилов пояснил, что в соответствии с Земельным кодексом на землях с видом разрешенного использования «ведение огородничества» и на полевых землях ЛПХ допускается строительство только легких временных сооружений без признаков капитальных объектов, включая бани с фундаментом.
Он подчеркнул, что эти ограничения действуют давно и Росреестр неоднократно разъяснял правила возведения построек на таких землях, передает «Радиоточка НСН».
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