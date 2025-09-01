По его словам, во многих СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) уже существующие законы нормально не работают, а власти ничего не предпринимают.

«Никто не хочет создавать систему для борьбы с этим. Решили просто повторить закон с надеждой на то, что само заработает. СНТ — клубок противоречий и проблем, власти не хотят туда лезть принципиально. СНТ остаются в стороне от правового поля. Даже уже существующие законы не работают в СНТ на 100%, а вот этот новый фейковый закон нужен только для того, чтобы попугать народ и отчитаться на проведенную работу», — заключил эксперт.

Ранее юрист Мария Свиридова в разговоре с НСН поддержала усиление контроля за неосвоенными участками. По ее словам, новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику.

