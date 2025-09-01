Садоводы посоветовали властям приглядеться к беззаконию в СНТ
СНТ — клубок противоречий и проблем, который остается в стороне от правового поля, сказал НСН Андрей Туманов.
Проблемы с регулированием деятельности дачников определенно есть, но их никто не хочет решать, а новый закон является лишь формальностью, сказал в эфире НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
С сегодняшнего дня, 1 сентября, вступил в силу новый пакет запретов для дачников. Так, среди нововведений — запрет использовать участки с разрешенным видом «садоводство/огородничество» в коммерческих целях. Туманов отметил, что новый закон ни на кого не повлияет.
«Эти нововведения вообще никого не затронут. По моему мнению, это имитационный закон, по мнению авторов — технический, который просто регулирует терминологию, запрещая запрещенное и разрешая разрешенное. Этот закон вообще ни на что не влияет. В этом законе нет ни одной инновации, через две недели про него забудут. Случаи незаконного ведения бизнеса на дачах встречаются, но они единичны. Кто-то может открыть у себя на даче гостиницу, поселить туда гастарбайтеров. Для борьбы с подобным есть все возможности, однако с этим никто не хочет связываться. Все только перекладывают друг на друга обязанности», — сказал собеседник НСН.
По его словам, во многих СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) уже существующие законы нормально не работают, а власти ничего не предпринимают.
«Никто не хочет создавать систему для борьбы с этим. Решили просто повторить закон с надеждой на то, что само заработает. СНТ — клубок противоречий и проблем, власти не хотят туда лезть принципиально. СНТ остаются в стороне от правового поля. Даже уже существующие законы не работают в СНТ на 100%, а вот этот новый фейковый закон нужен только для того, чтобы попугать народ и отчитаться на проведенную работу», — заключил эксперт.
Ранее юрист Мария Свиридова в разговоре с НСН поддержала усиление контроля за неосвоенными участками. По ее словам, новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику.
- В отрасли опровергли сокращение спроса на колбасу
