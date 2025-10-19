Дачная амнистия в России продлится до 2031 года

По его словам, речь идет об упрощенном порядке оформления прав на земельные участки и дачные дома, возведенные до мая 1998 года. Инициатива позволяет решить проблему многих россиян, чьи права на деревенские дома и земельные участки, как правило, не оформлены вовсе либо в собственности находится только дом, но не участок.

Депутат указал, что упрощенным механизмом оформления земельного участка и расположенного на нем жилого дома теперь смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев.

Ранее Госдума приняла законопроект, распространяющий на ряд построек «дачную амнистию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

