Дачная амнистия в России продлится до 2031 года
В России Дачная амнистия продлится до 1 марта 2031 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.
По его словам, речь идет об упрощенном порядке оформления прав на земельные участки и дачные дома, возведенные до мая 1998 года. Инициатива позволяет решить проблему многих россиян, чьи права на деревенские дома и земельные участки, как правило, не оформлены вовсе либо в собственности находится только дом, но не участок.
Депутат указал, что упрощенным механизмом оформления земельного участка и расположенного на нем жилого дома теперь смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев.
Ранее Госдума приняла законопроект, распространяющий на ряд построек «дачную амнистию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
