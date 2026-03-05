Зеленский: Переговоры по Украине поставлены на паузу из-за ситуации в Иране

Переговоры по Украине поставлены на паузу из-за ситуации в Иране, заявил в видеообращении укрианский президент Владимир Зеленский.

Песков: Говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби сейчас вряд ли можно

По его словам, сейчас из-за событий на Ближнем Востоке нет условий для проведения трехсторонней встречи. Работа будет продолжена, как только обстановка в сфере безопасности и общий политический контекст позволят это. «Украина к этому готова», — отметил Зеленский.

Ранее он заявил о возможном изменении переговорной площадки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
