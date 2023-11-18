Крымская национализация. Украинские активы помогают в СВО

Власти Крыма предложили национализировать отель в Ялте, принадлежащий советской и украинской певице Софии Ротару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя парламента республики Владимира Константинова.

Он пояснил, что наличие недвижимости у Ротару не делает ее крымчанкой. Певица не разделяла позицию полуострова, напомнил Константинов, в важных вопросах.

Политик уточнил, что в Крыму по сей день работает антитеррористическая комиссия. При этом детали ее деятельности не раскрываются.