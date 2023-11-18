Крымская национализация. Украинские активы помогают в СВО
Крымские власти национализируют активы украинских политиков и бизнесменов. Деньги от их продажи помогают России ввести специальную военную операцию (СВО).
Работа по выявлению и национализации активов украинских олигархов в Крыму еще не завершена. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
Власти Крыма предложили национализировать отель в Ялте, принадлежащий советской и украинской певице Софии Ротару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя парламента республики Владимира Константинова.
Он пояснил, что наличие недвижимости у Ротару не делает ее крымчанкой. Певица не разделяла позицию полуострова, напомнил Константинов, в важных вопросах.
Политик уточнил, что в Крыму по сей день работает антитеррористическая комиссия. При этом детали ее деятельности не раскрываются.
Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Речь идёт о недвижимости, расположенной в посёлке городского типа Ливадия. Квартира площадью 119,5 квадратного метра была оформлена на супругу украинского лидера Елену Зеленскую.
В министерстве имущественных и земельных отношений Крыма уточнили, что начальная стоимость жилья составила 24,6 млн рублей. Имя покупателя не раскрывается, но уточняется, что на аукционе было два участника.
Средства от продажи национализированной квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Крыму пойдут на нужды специальной военной операции. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
«Мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — указал Константинов.
По словам политика, национализация и продажа недвижимости украинского президента стала важным и символичным шагом для крымчан. Как отметил Константинов, жители полуострова не хотели, чтобы регион как-то был связан с Зеленским, который для них «был и навсегда останется военным преступником».
Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель в беседе с НСН заявил, что работа по выявлению пособников ВСУ в республике будет продолжена.
«Не берусь оценивать национализированные объекты в финансовом отношении. Считаю, что это решение правильное, возможно, даже чуть раньше его следовало принять. Мы не можем позволить нашим "друзьям" обогащаться за счет России, за счет Крыма, чтобы снабжать нужды ВСУ. Мы и впредь будем следить за этим», - сказал Гемпель.
Парламент Крыма решил национализировать имущество ряда украинских олигархов и политиков, связанных с Киевом, среди которых Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие. Национализация коснулась более 150 объектов, принадлежащих украинским собственникам, в том числе кинотеатров, заводов, крупных торговых центров и магазинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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