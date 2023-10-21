Национализация квадратных метров. В Крыму продают недвижимоть Зеленского и украинских олигархов

Рыночная стоимость президентского жилья составляет почти 24,6 миллиона рублей, она будет выставлена на аукцион. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Площадь этой квартиры составляет почти 120 квадратных метров.

По итогам первых восьми аукционов в Крыму заключено дороговоров на сумму 815 млн. руб.На открытых аукционах разместили извещения о продаже еще четырех жилых помещений, от реализации которых планируют получить около 27 млн рублей.

Глава парламента Владимир Константинов сообщил, что в ближайшее время будет продано около 154 национализированных объектов, в том числе 100 жилых помещений.

