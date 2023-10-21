Национализация квадратных метров. В Крыму продают недвижимоть Зеленского и украинских олигархов
Россия продает крымскую недвижимость украинских олигархов после начала спецоперации и ареста собственности российских граждан на Украине.
Национализированная квартира президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Ялте, выставленная на торги, стала самым востребованным объектом недвижимости на аукционе, сообщил в своем Telegram-канале председатель государственного совета республики Владимир Константинов.
Рыночная стоимость президентского жилья составляет почти 24,6 миллиона рублей, она будет выставлена на аукцион. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Площадь этой квартиры составляет почти 120 квадратных метров.
По итогам первых восьми аукционов в Крыму заключено дороговоров на сумму 815 млн. руб.На открытых аукционах разместили извещения о продаже еще четырех жилых помещений, от реализации которых планируют получить около 27 млн рублей.
Глава парламента Владимир Константинов сообщил, что в ближайшее время будет продано около 154 национализированных объектов, в том числе 100 жилых помещений.
Национализация имущества в Крыму коснется только украинских олигархов и политиков, которые финансируют кровопролитие в своем государстве, простых граждан она не затронет, заявила сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди в разговоре с НСН.
«Институт собственности даже в период "Крымской весны" никем не нарушался. Имуществу простых граждан Украины и граждан других государств, которое находится на территории Крыма, ничего не грозит, они могут быть спокойны. Меры будут приниматься только в отношении имущества олигархов, которые сегодня причастны ко всем злодеяниям, происходящим на территории Украины... необходимо понимать, что в Крыму никто не позволит украинским преступникам переоформлять свое имущество и эксплуатировать его в последующем. Помимо президента Украины, в этом списке есть имущество председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, имущество председателя Национального банка Кирилла Шевченко, а также имущество председателя Конституционного суда Александра Тупицкого», - сказала Ковитиди.
Ранее парламент Крыма решил национализировать имущество ряда украинских олигархов и политиков, связанных с Киевом, среди которых Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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