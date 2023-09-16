В Крыму продали первые национализированные объекты на 815 млн рублей

«Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость», — написал спикер в Telegram-канале.

На открытых аукционах разместили извещения о продаже еще четырех жилых помещений, от реализации которых планируют получить около 27 млн рублей.

Кроме того, Константинов сообщил, что в ближайшее время будет продано около 100 национализированных жилых помещений, в том числе квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

Ранее парламент Крыма решил национализировать имущество ряда украинских олигархов и политиков, связанных с Киевом, среди которых Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

