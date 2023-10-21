Бывшая квартира Зеленских в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах
Национализированная квартира президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Ялте, выставленная на торги, стала самым востребованным объектом недвижимости на аукционе, сообщил в своем Telegram-канале председатель государственного совета республики Владимир Константинов.
По его словам, до конца этого года планируется реализация национализированного имущества на аукционе. В результате продажи объектов в бюджет Крыма поступит больше одного миллиарда рублей.
Квартиру Зеленских площадью 119,5 квадратных метров национализировали в марте этого года, а в начале октября ее выставили на торги с первоначальной стоимостью 24,6 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru