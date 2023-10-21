Бывшая квартира Зеленских в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

По его словам, до конца этого года планируется реализация национализированного имущества на аукционе. В результате продажи объектов в бюджет Крыма поступит больше одного миллиарда рублей.

Квартиру Зеленских площадью 119,5 квадратных метров национализировали в марте этого года, а в начале октября ее выставили на торги с первоначальной стоимостью 24,6 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

