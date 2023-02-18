Глава парламента Крыма заявил, что украинские олигархи скрывают активы на полуострове

Ранее Госсовет Крыма решил национализировать имущество иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В перечень таких активов включили около 500 объектов, в том числе принадлежащих украинским олигархам, связанным с киевской властью.

Как отметил Константинов, бизнесмены скрывают свое движимое и недвижимое имущество в Крыму, перерегистрировав активы, «чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника». Однако власти республики намерены продолжить и довести до конца работу по выявлению имущества враждебно настроенных олигархов и политиков.

По словам главы крымского парламента, средства от продажи национализированного имущества направят на соцподдержку участников специальной военной операции и их семей.

