Глава парламента Крыма заявил, что украинские олигархи скрывают активы на полуострове
Украинские олигархи продолжают скрывать свою собственность в Крыму и регистрируют активы на различные аффилированные структуры. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
Ранее Госсовет Крыма решил национализировать имущество иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В перечень таких активов включили около 500 объектов, в том числе принадлежащих украинским олигархам, связанным с киевской властью.
Как отметил Константинов, бизнесмены скрывают свое движимое и недвижимое имущество в Крыму, перерегистрировав активы, «чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника». Однако власти республики намерены продолжить и довести до конца работу по выявлению имущества враждебно настроенных олигархов и политиков.
По словам главы крымского парламента, средства от продажи национализированного имущества направят на соцподдержку участников специальной военной операции и их семей.
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