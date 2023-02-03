«Не время церемониться»: В Крыму продолжат изымать имущество пособников ВСУ

Собеседник НСН отметил, что решение о национализации не должно смущать добропорядочных бизнесменов и обычных граждан, желающих приобрести в Крыму имущество.

«Это не сигнал людям, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью, которые имеют желание приобретать имущество», - пояснил Бобков.

Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель в беседе с НСН заявил, что работа по выявлению пособников ВСУ в республике будет продолжена.

«Не берусь оценивать национализированные объекты в финансовом отношении. Считаю, что это решение правильное, возможно, даже чуть раньше его следовало принять. Мы не можем позволить нашим "друзьям" обогащаться за счет России, за счет Крыма, чтобы снабжать нужды ВСУ. Мы и впредь будем следить за этим», - сказал Гемпель.

Парламентарий не исключает, что некоторые объекты власти оставят для нужд республики.

«Любые варианты возможны, в том числе и в социальных целях это имущество будет использоваться», - отметил Гемпель.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что безопасность Крыма надежно обеспечена. Таким образом он прокомментировал заявление из Киева о создании штурмовых бригад для захвата полуострова и Донбасса.