«Не время церемониться»: В Крыму продолжат изымать имущество пособников ВСУ
Депутаты Госсовета Крыма сказали НСН, что не позволят «друзьям» за счет республики и России финансировать ВСУ.
Крым находится в условиях вербальной угрозы со стороны Украины, и она может перерасти в другую форму при наличии технических возможностей у ВСУ, потому время церемониться ушло, заявил зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков в беседе с НСН.
Госсовет Крыма национализировал имущество иностранных граждан и государств, которые враждебно настроены по отношению к России. В перечень вошли около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все деньги от продажи имущества украинских бизнесменов будут направлены на специальную военную операцию. Бобков заявил, что работа в этом направлении будет продолжена.
«Долго и выверенно подходили к этому вопросу. Крым находится в условиях вербальной угрозы со стороны Украины, и она может перерасти в другую форму при наличии технических возможностей у ВСУ, потому время церемониться ушло. Понимаем и верим, что у государства достаточно сил и средств для обеспечения нашей армии всем необходимым, но никакая помощь не будет лишней в условиях активных боевых действий», - сказал Бобков.
Собеседник НСН отметил, что решение о национализации не должно смущать добропорядочных бизнесменов и обычных граждан, желающих приобрести в Крыму имущество.
«Это не сигнал людям, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью, которые имеют желание приобретать имущество», - пояснил Бобков.
Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель в беседе с НСН заявил, что работа по выявлению пособников ВСУ в республике будет продолжена.
«Не берусь оценивать национализированные объекты в финансовом отношении. Считаю, что это решение правильное, возможно, даже чуть раньше его следовало принять. Мы не можем позволить нашим "друзьям" обогащаться за счет России, за счет Крыма, чтобы снабжать нужды ВСУ. Мы и впредь будем следить за этим», - сказал Гемпель.
Парламентарий не исключает, что некоторые объекты власти оставят для нужд республики.
«Любые варианты возможны, в том числе и в социальных целях это имущество будет использоваться», - отметил Гемпель.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что безопасность Крыма надежно обеспечена. Таким образом он прокомментировал заявление из Киева о создании штурмовых бригад для захвата полуострова и Донбасса.
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