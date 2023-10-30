Национализированную крымскую квартиру Зеленского продали на аукционе
Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Речь идёт о недвижимости, расположенной в посёлке городского типа Ливадия. Квартира площадью 119,5 квадратного метра была оформлена на супругу украинского лидера Елену Зеленскую.
В министерстве имущественных и земельных отношений Крыма уточнили, что начальная стоимость жилья составила 24,6 млн рублей. Имя покупателя не раскрывается, но уточняется, что на аукционе было два участника.
По словам главы республиканского парламента Владимира Константинова, средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков, будут направлены в том числе на поддержку участников спецоперации и их семей.
Ранее власти Крыма национализировали более 130 объектов, принадлежащие украинским собственникам, в том числе кинотеатр, заводы, крупные торговые центры и магазины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru