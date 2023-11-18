Константинов: В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов
Работа по выявлению и национализации активов украинских олигархов в Крыму еще не завершена. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
Как отметил политик, власти продолжат действия с активами лиц и стран, «совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия».
«Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму», — подчеркнул Константинов.
По словам спикера парламента, продажа национализированных активов позволит существенно пополнить доходную часть бюджета Крыма.
Ранее власти республики национализировали имущество некоторых граждан, связанных с киевским режимом, в том числе олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, политиков Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Позже в регионе провели первые аукционы, на которых продали национализированные активы, заключив договоры купли-продажи на сумму более 815 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Константинов отмечал, что до конца года планируется получить более 1 млрд рублей от продажи национализированного имущества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru