Константинов: В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов

Как отметил политик, власти продолжат действия с активами лиц и стран, «совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия».

«Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму», — подчеркнул Константинов.

По словам спикера парламента, продажа национализированных активов позволит существенно пополнить доходную часть бюджета Крыма.

Ранее власти республики национализировали имущество некоторых граждан, связанных с киевским режимом, в том числе олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, политиков Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Позже в регионе провели первые аукционы, на которых продали национализированные активы, заключив договоры купли-продажи на сумму более 815 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Константинов отмечал, что до конца года планируется получить более 1 млрд рублей от продажи национализированного имущества.

