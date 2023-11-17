В Крыму предложили национализировать отель Софии Ротару
Власти Крыма предложили национализировать отель в Ялте, принадлежащий советской и украинской певице Софии Ротару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя парламента республики Владимира Константинова.
Он пояснил, что наличие недвижимости у Ротару не делает ее крымчанкой. Певица не разделяла позицию полуострова, напомнил Константинов, в важных вопросах.
Политик уточнил, что в Крыму по сей день работает антитеррористическая комиссия. При этом детали ее деятельности не раскрываются.
Ранее Константинов заявил, что Крым направит средства с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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