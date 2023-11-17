В Крыму предложили национализировать отель Софии Ротару

Он пояснил, что наличие недвижимости у Ротару не делает ее крымчанкой. Певица не разделяла позицию полуострова, напомнил Константинов, в важных вопросах.

Политик уточнил, что в Крыму по сей день работает антитеррористическая комиссия. При этом детали ее деятельности не раскрываются.

Ранее Константинов заявил, что Крым направит средства с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

