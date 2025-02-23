Крупнейшее ограбление в истории: Криптобиржа Bybit пообещала $140 млн за поимку хакеров-воров

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Криптобиржа Bybit объявила награду в $140 млн за помощь в поимке преступников, которые организовали крупнейшее криптовалютное ограбление в истории. 21 февраля неизвестные хакеры украли у нее активы на сумму $1,4 млрд.

В пресс-релизе организации, опубликованном накануне, говорится, что Bybit призывает «самые яркие умы в области кибербезопасности и криптоаналитики присоединиться к глобальной охоте на преступников».

«Вознаграждение в размере 10% от суммы, которую удастся вернуть, позволит участникам разделить потенциальную сумму до $140 млн в случае полного восстановления», - сказано в сообщении, которое приводит Telegram-канал «Baza».