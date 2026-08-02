«Человек паук. Новый день» установил рекорд по сборам в США и Канаде

Этот результат превзошел предыдущее достижение ленты «Мстители. Финал» (Avengers: Endgame), которая в 2019 году собрала за первый день $157 млн. Всего за первые выходные новая картина о Человеке-пауке достигла отметки в $355 млн в североамериканском прокате, уступив «Мстителям» лишь $2 млн за аналогичный период.

Associated Press напоминает, что предыдущий фильм франшизы с участием Тома Холланда «Человек-паук: Нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home, 2021) также показал выдающиеся кассовые результаты. Лента собрала более $1,9 млрд по всему миру и стала первым фильмом после пандемии коронавируса, преодолевшим рубеж в $1 млрд.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что новый «Человек-паук» собрал $74,5 млн на предпоказах, обогнав «Мстители. Финал» с их $60 млн.