«Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0
Петербургский «Зенит» на выезде одержал уверенную победу над «Оренбургом» в матче второго тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0.
Полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков оформил первый в сезоне хет-трик (на 6-й, 58-й и 66-й минутах) и возглавил гонку бомбардиров чемпионата. В прошлом сезоне Глушенков забил четыре мяча «Оренбургу» в домашнем матче.
Подопечные Сергея Семака выиграли оба стартовых матча турнира. В следующем туре, 9 августа, действующие чемпионы России примут на своем поле московскую «Родину», а «Оренбург» в этот же день сыграет на выезде с казанским «Рубином», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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