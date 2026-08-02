«Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0

Полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков оформил первый в сезоне хет-трик (на 6-й, 58-й и 66-й минутах) и возглавил гонку бомбардиров чемпионата. В прошлом сезоне Глушенков забил четыре мяча «Оренбургу» в домашнем матче.

Подопечные Сергея Семака выиграли оба стартовых матча турнира. В следующем туре, 9 августа, действующие чемпионы России примут на своем поле московскую «Родину», а «Оренбург» в этот же день сыграет на выезде с казанским «Рубином», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».