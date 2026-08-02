Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в КЧР увеличилось до 11
Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в частном доме в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии (КЧР) увеличилось до 11 человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Как уточнили в полиции, шестеро из пострадавших были госпитализированы.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших при взрыве газового баллона на летней кухне в частном доме в КЧР. По данным силовиков, инцидент произошел во время празднования свадьбы, при этом возгорания после взрыва не последовало.
В конце июня более 50 человек пострадали при взрыве в промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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