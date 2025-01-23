«МММ и пирамида»: Биткоин назвали «субстанцией», которая может исчезнуть
Единственным устойчивым активом, который может не только сохранить деньги, но и приумножить, являются инвестиции в физическое золото, отметил в эфире НСН Валерий Корнеев.
Биткоин может исчезнуть в один момент, если президент США Дональд Трамп, Федеральная резервная система или Комиссия по ценным бумагам подпишут распоряжение, что он больше не имеет права на существование, заявил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в разговоре с НСН.
Ранее глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк на форуме в Давосе заявил, что курс биткоина может взлететь до $700 тысяч, если все больше глобальных инвестиционных фондов решат вложить в криптовалюту 2-5% своих портфелей. Финк был скептично настроен по отношению к цифровым активам, но теперь видит потенциал для их использования в качестве инвестиционных инструментов. Биткоин на торгах в четверг дешевеет на 1,8% и торгуется на уровне $102,3 тысячи. Корнеев указал, что биткоин является крайне ненадежным инструментом.
«Они выбрали это как один из целевых проектов для того, чтобы списать долги США перед остальными странами именно биткоинами. Видимо, контроль со стороны спецслужб и Федрезерва США над битоином достаточно высокий. И если, например, стоимость биткоина превысит те же самые $700 тысяч, то примерно составит $15-18 трлн долларов вся стоимость всех существующих биткоинов, их капитализация. И Трамп неоднократно заявлял, что Трамп одним росчерком пера может взять и биткоинами закрыть большую часть внешнего долга США, которая сейчас составляет $36 трлн. Списать половину внешнего долга США, закрыв его биткоинами или другими криптовалютами, которые под собой не имеют никакой ценности базовой и не имеют лиц, которые будут нести ответственность за дальнейшее обращение биткоинов – это голубая мечта любого финансового менеджера», - добавил он.
Ранее Дональд Трамп менее чем за сутки заработал более $25 млрд, запустив собственную криптовалюту мемкоин, для которой создал даже собственную страницу под названием «Трамп мем». Следом за Трампом свой мемкоин создала и его жена Меланья. Биткоин после новостей о мемкоинах семейства Трампа пошел вниз, но вскоре обновил исторический рекорд – стоимость взлетала выше $109,5 тысячи, передает «Радиоточка НСН».
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