«МММ и пирамида»: Биткоин назвали «субстанцией», которая может исчезнуть

Биткоин может исчезнуть в один момент, если президент США Дональд Трамп, Федеральная резервная система или Комиссия по ценным бумагам подпишут распоряжение, что он больше не имеет права на существование, заявил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в разговоре с НСН.

Ранее глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк на форуме в Давосе заявил, что курс биткоина может взлететь до $700 тысяч, если все больше глобальных инвестиционных фондов решат вложить в криптовалюту 2-5% своих портфелей. Финк был скептично настроен по отношению к цифровым активам, но теперь видит потенциал для их использования в качестве инвестиционных инструментов. Биткоин на торгах в четверг дешевеет на 1,8% и торгуется на уровне $102,3 тысячи. Корнеев указал, что биткоин является крайне ненадежным инструментом.