Верховный суд сообщил о росте числа преступлений с криптовалютой в России

В России увеличивается число преступлений, связанных с криптовалютой, сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на совещании судей.

С 1 января в 10 регионах РФ запрещен майнинг

По ее словам, на данный момент правовой статус цифровой валюты урегулирован недостаточно. Потому Верховный суд участвует в подготовке правительством законодательной инициативы, которая позволит признать цифровую валюту имуществом для целей уголовного судопроизводства.

Подносова также уточнила, что цифровая валюта может являться средством совершения преступления, преступным доходом или предметом посягательства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали студента по подозрению в попытке хищения криптовалюты в Смоленской области. Против него возбудили уголовное дело по факту создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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