Один ребёнок погиб, ещё двое ранены при ударе БПЛА ВСУ по Белгородской области

По словам Шуваева, украинский беспилотник нанес удар в непосредственной близости от детской площадки. В результате атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения, которые, несмотря на все усилия прибывших на место медиков, оказались несовместимыми с жизнью.

Глава региона также уточнил, что еще двое детей пострадали. Так, семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног, а девятилетняя пострадавшая с осколочными ранениями бригадой СМП была экстренно отправлена в медицинское учреждение.

Ранее три человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на Удмуртию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».