Один ребёнок погиб, ещё двое ранены при ударе БПЛА ВСУ по Белгородской области
Один ребёнок погиб, ещё двое ранены при атаке БПЛА ВСУ на село Принцевка Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем «Максе».
По словам Шуваева, украинский беспилотник нанес удар в непосредственной близости от детской площадки. В результате атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения, которые, несмотря на все усилия прибывших на место медиков, оказались несовместимыми с жизнью.
Глава региона также уточнил, что еще двое детей пострадали. Так, семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног, а девятилетняя пострадавшая с осколочными ранениями бригадой СМП была экстренно отправлена в медицинское учреждение.
Ранее три человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на Удмуртию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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