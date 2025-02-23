Криптобиржа Bybit объявила награду в $140 млн за поимку обокравших ее хакеров

Это стало крупнейшим киберограблением в истории. За информацию, которая приведет к обнаружению взломщиков, будет выплачено 10 процентов от похищенной суммы. Bybit потеряла криптовалюту на 1,4 миллиарда долларов. Награда может достичь 140 миллионов долларов, что станет рекордом в истории.

Курс Ethereum снизился на 2% после того, как стало известно о хищении криптовалюты на бирже Bybit, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

