«Слабое звено»: Российский хакер рассказал, как положил сайт производителя ЗРК NASAMS

PalachPro в одиночку «положил» сайт норвежского производителя передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS, предназначенного для борьбы с воздушными целями. В результате взлома в распоряжении хакера оказался договор о поставках. Согласно документу, Норвегия в 2025 году передаст Украине 10 новых ЗРК NASAMS и 66 миллионов долларов для разработки антидроновых систем. Договор поставки был подписан министром обороны Украины Рустемом Умеровым в начале января.

Накануне на Украине возбудили уголовное дело против Умерова. Его обвинили в злоупотреблении властью, сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции». Хакер рассказал НСН, что передал всю обнаруженную информацию российским спецслужбам.

«Информация, которую я достал, действительно была секретной. Помимо тех документов, что я показал, было кое-что еще. Эти файлы по специальному маршруту уже отправились в наши спецслужбы. Эффект будет колоссальным. Теперь известно не только примерное расположение их машин и систем, но и их планы. Уверен, наше государство сделает все, чтобы эти действия были сорваны», - сказал собеседник НСН.