В Мордовии водитель врезался в памятник погибшим в годы ВОВ

По данным полиции, инцидент произошел 2 августа около 04:00 мск в поселке Теньгушево. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, совершил наезд на монумент, а затем покинул место происшествия.

В МВД по республике сообщили, что личность нарушителя была оперативно установлена. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье об оставлении места ДТП. В полиции также отметили, что водитель находился в трезвом состоянии, а его транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.

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