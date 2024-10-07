Могли слить пароли: В хакерской атаке на ВГТРК усмотрели помощь инсайдеров

Компания подверглась сильной хакерской атаке, после которой перестало работать онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источник. По данным СМИ, были стерты даже резервные копии с серверов. Комаров допустил, что столь серьезная хакерская атака не могла бы состояться без помощи инсайдеров.

«Если это серьезная атака с целью получения выкупа от компании, то там действительно могли повредить и уничтожить все. Сейчас, возможно, они торгуются за выкуп. Но как это происходит на самом деле, снаружи мы можем только гадать. Безусловно, есть защита, которой наверняка пользовались. Однако не существует защиты, которую невозможно обойти через инсайдера или, например, через какую-то уязвимость, которую не успели закрыть. Теоретически все может быт взломано. В данном случае, видимо, это и произошло», - заявил он.