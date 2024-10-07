Могли слить пароли: В хакерской атаке на ВГТРК усмотрели помощь инсайдеров
При желании хакеры могут взломать любую систему безопасности, даже самую защищенную, заявил НСН руководитель отдела разработок и исследований компании «Доктор Веб» Сергей Комаров.
Помощь инсайдера или уязвимость системы могли помочь хакерам получить доступ к данным ВГТРК, при этом какой бы надежной не была система защиты, опытные специалисты смогут взломать ее. Об этом в интервью НСН рассказал руководитель отдела разработок и исследований компании «Доктор Веб» Сергей Комаров.
Компания подверглась сильной хакерской атаке, после которой перестало работать онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источник. По данным СМИ, были стерты даже резервные копии с серверов. Комаров допустил, что столь серьезная хакерская атака не могла бы состояться без помощи инсайдеров.
«Если это серьезная атака с целью получения выкупа от компании, то там действительно могли повредить и уничтожить все. Сейчас, возможно, они торгуются за выкуп. Но как это происходит на самом деле, снаружи мы можем только гадать. Безусловно, есть защита, которой наверняка пользовались. Однако не существует защиты, которую невозможно обойти через инсайдера или, например, через какую-то уязвимость, которую не успели закрыть. Теоретически все может быт взломано. В данном случае, видимо, это и произошло», - заявил он.
В свою очередь глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в беседе с НСН предположил, что столь существенная атака возможна только при получении прямого доступа к системе. Вместе с тем он добавил, что работа сервисов ВГТРК может быть восстановлена за сутки.
«Скорее всего, ВГТРК выполняют все государственные требования по защите данных. Однако любую защиту можно взломать. Если злоумышленник проник во внутреннюю инфраструктуру, то возможно и удаление резервных копий на внутренних сервисах, значит, атака была действительно тяжелой. Могло не обойтись без человеческого фактора, к примеру, добыли пароли. Случайно или по злому умыслу кто-то мог слить их. Обычно за сутки все восстанавливается профессиональными администраторами. Думаю, этого времени будет вполне достаточно», - заверил он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия намерена поднять тему хакерских атак на ВГТРК в ООН и ЮНЕСКО, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отказ тормозов мог стать причиной массового ДТП в Подмосковье с жертвами
- Власти Алтайского края опровергли информацию о нехватке препарата от шизофрении
- Объявлен сентябрьский ТОП-10 самых популярных у пиратов в России фильмов
- Мурашко назвал физические нагрузки «универсальной таблеткой» для профилактики
- Три человека погибли при столкновении 11 машин в Подмосковье
- Мирный житель был ранен при обстреле Белгородской области
- Белоусов поздравил российских военных со взятием Гродовки
- Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину
- Украинским депутатам запретили использовать Telegram в служебных целях
- Церемония вручения оперной премии «Онегин» состоится в Мариинке 30 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru