Два человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Греции

Два человека погибли в результате столкновения двух пожарных вертолетов в Греции. Об этом сообщает местная пожарная служба.

Два вертолета столкнулись в Греции во время тушения лесного пожара

Инцидент произошел в столичной области Аттика во время тушения лесного пожара. В заявлении ведомства, которое цитирует газета «Прото Тема», уточняется, что всего на борту обеих машин находились четыре человека: двое граждан Греции и двое иностранцев - граждане Греции и Румынии. Двоих из них спасатели нашли живыми, еще двое были обнаружены без признаков жизни.

Погибшими оказались члены экипажа одного из вертолетов. В каждом воздушном судне работали по два человека - пилоты имели гражданство Румынии, а координаторы были гражданами Греции.

Как отмечает издание, обломки машин были обнаружены в глубоком овраге. Предполагаемая причина аварии - человеческая ошибка.

Ранее 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеВертолетыПожарГреция

Горячие новости

Все новости

партнеры