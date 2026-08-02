Два человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Греции
Два человека погибли в результате столкновения двух пожарных вертолетов в Греции. Об этом сообщает местная пожарная служба.
Инцидент произошел в столичной области Аттика во время тушения лесного пожара. В заявлении ведомства, которое цитирует газета «Прото Тема», уточняется, что всего на борту обеих машин находились четыре человека: двое граждан Греции и двое иностранцев - граждане Греции и Румынии. Двоих из них спасатели нашли живыми, еще двое были обнаружены без признаков жизни.
Погибшими оказались члены экипажа одного из вертолетов. В каждом воздушном судне работали по два человека - пилоты имели гражданство Румынии, а координаторы были гражданами Греции.
Как отмечает издание, обломки машин были обнаружены в глубоком овраге. Предполагаемая причина аварии - человеческая ошибка.
Ранее 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Два человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Греции
- Минобороны: ВС России поразили три судна с военными грузами для ВСУ
- Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии
- Два вертолета столкнулись в Греции во время тушения лесного пожара
- Россиянка Жовнер стала чемпионкой Европы по академической гребле
- Свежих продуктов не хватает в Сеуте из-за миграционного кризиса
- Отпугивают визы: Почему россияне продают квартиры в Черногории
- Пашинян переназначен премьер-министром Армении
- Пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии
- Две взрослые белухи с тремя детенышами спасены в Хабаровском крае