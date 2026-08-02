Два человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Греции

Инцидент произошел в столичной области Аттика во время тушения лесного пожара. В заявлении ведомства, которое цитирует газета «Прото Тема», уточняется, что всего на борту обеих машин находились четыре человека: двое граждан Греции и двое иностранцев - граждане Греции и Румынии. Двоих из них спасатели нашли живыми, еще двое были обнаружены без признаков жизни.

Погибшими оказались члены экипажа одного из вертолетов. В каждом воздушном судне работали по два человека - пилоты имели гражданство Румынии, а координаторы были гражданами Греции.

Как отмечает издание, обломки машин были обнаружены в глубоком овраге. Предполагаемая причина аварии - человеческая ошибка.

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