«Краснодар» одержал победу над «Факелом» во втором туре РПЛ

«Краснодар» одержал победу над воронежским «Факелом» со счетом 3:2 в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре.

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Счет в игре уже на 4-й минуте открыл защитник хозяев Жубал. Затем Никита Кривцов оформил дубль, поразив ворота соперника на 27-й и 59-й минутах. Гости смогли сократить отставание лишь в концовке матча благодаря точным ударам Максима Турищева (85) и Алексея Сутормина (88).

На 51-й минуте вратарь «Краснодара» отбил пенальти в исполнении Акселя Гнапи. Это восьмой отраженный 11-метровый голкипера из 12 в рамках РПЛ.

«Краснодар» выиграл оба стартовых матча сезона. 9 августа команда отправится в Москву на встречу со «Спартаком». «Факел», потерпевший второе поражение кряду, 10 августа на своем поле примет грозненский «Ахмат», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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