«Краснодар» одержал победу над «Факелом» во втором туре РПЛ

Счет в игре уже на 4-й минуте открыл защитник хозяев Жубал. Затем Никита Кривцов оформил дубль, поразив ворота соперника на 27-й и 59-й минутах. Гости смогли сократить отставание лишь в концовке матча благодаря точным ударам Максима Турищева (85) и Алексея Сутормина (88).

На 51-й минуте вратарь «Краснодара» отбил пенальти в исполнении Акселя Гнапи. Это восьмой отраженный 11-метровый голкипера из 12 в рамках РПЛ.

«Краснодар» выиграл оба стартовых матча сезона. 9 августа команда отправится в Москву на встречу со «Спартаком». «Факел», потерпевший второе поражение кряду, 10 августа на своем поле примет грозненский «Ахмат», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».