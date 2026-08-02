Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 245 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 2 августа уничтожили 245 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Пермским краями, республикой Башкортостан, Ханты-Мансийским автономным округом, Крымом, а также над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО сбили 1158 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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