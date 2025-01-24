«Волатильности не будет»: Кирьянов объяснил разницу между цифровым рублем и криптовалютой
Депутат Артем Кирьянов заявил НСН, что цифровой рубль гарантирован государством, никакие колебания ему не будут страшны.
Цифровой рубль нельзя считать криптовалютой, так как он гарантируется государством и имеет курс обычного рубля, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Цифровой рубль не является криптовалютой, потому что криптовалюта – это инструмент без гарантий государства. Это то, что может быть по-разному воспринято в торговле, волатильность криптовалют очень высока. Многие люди наблюдают с удивлением, как биткоин растет, падает и снова растет, никто не знает, какие там тренды будут. Цифровой рубль гарантирован государством, никакие колебания ему не будут страшны, никакого специального курса для него тоже не будет», - объяснил он.
Цифровой рубль не призван заменить наличные средства, таких планов у государства нет, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
Массовый запуск цифрового рубля в России должен начаться с 1 июля 2025 года. Граждане и бизнес получат возможность проводить все стандартные операции с помощью новой формы денег: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать денежные переводы и оплачивать покупки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru