«Волатильности не будет»: Кирьянов объяснил разницу между цифровым рублем и криптовалютой

Цифровой рубль нельзя считать криптовалютой, так как он гарантируется государством и имеет курс обычного рубля, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Цифровой рубль не является криптовалютой, потому что криптовалюта – это инструмент без гарантий государства. Это то, что может быть по-разному воспринято в торговле, волатильность криптовалют очень высока. Многие люди наблюдают с удивлением, как биткоин растет, падает и снова растет, никто не знает, какие там тренды будут. Цифровой рубль гарантирован государством, никакие колебания ему не будут страшны, никакого специального курса для него тоже не будет», - объяснил он.