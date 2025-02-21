Курс Ethereum падает после рекордного хищения на криптобирже Bybit

Курс Ethereum снизился на 2% после того, как стало известно о крупнейшем в истории хищении криптовалюты на бирже Bybit. Из «холодного» кошелька биржи было украдено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте. Хакер получил доступ к кошельку и перевел все средства на неизвестный адрес.

Вслед за новостью курс Ethereum упал до 2685 долларов, а в момент пика падение составило 6,4%, опустив цену до 2658,63 доллара. Директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода отметил, что такие инциденты происходят ежегодно и обычно приводят к длительному спаду на рынке.

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Он добавил, что если бы средства клиентов Bybit хранились на российской цифровой платформе, последствия были бы меньше благодаря высокому уровню кибербезопасности в России.

Лобода подчеркнул, что многие криптобиржи страдают от слабой организации безопасности и корпоративного управления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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