Курс Ethereum падает после рекордного хищения на криптобирже Bybit

Курс Ethereum снизился на 2% после того, как стало известно о крупнейшем в истории хищении криптовалюты на бирже Bybit. Из «холодного» кошелька биржи было украдено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте. Хакер получил доступ к кошельку и перевел все средства на неизвестный адрес.

Вслед за новостью курс Ethereum упал до 2685 долларов, а в момент пика падение составило 6,4%, опустив цену до 2658,63 доллара. Директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода отметил, что такие инциденты происходят ежегодно и обычно приводят к длительному спаду на рынке.