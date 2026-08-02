Власти Мексики задержали главу картеля, за которого США обещали выплатить $5 млн

По словам министра, в ходе совместной операции с участием сухопутных войск был задержан некий Альфонсо «Н», которого считают лидером данной группировки. Гарсия Арфуш также добавил, что сразу после задержания участники картеля попытались помешать транспортировке арестованных, блокировав дороги и поджигая автомобили.

Местные СМИ приводят дополнительные детали биографии задержанного. Газета Milenio напоминает, что он подозревается в причастности к наркотрафику, угонам автомобилей и вымогательству, а сам картель «Лос-Рейес» является частью более крупной коалиции «Картелес Унидос».

В свою очередь, издание La Jornada раскрывает полное имя фигуранта - Альфонсо Фернандес Магальона, более известный под кличкой «Пончо». По данным газеты, он также причастен к организации атак с использованием беспилотников на мексиканских военных в 2025 и 2026 годах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вместе с венесуэльской стороной ликвидировали главаря преступной группировки «Tren de Aragua», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».