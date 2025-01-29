СМИ: В интернете начали принимать к оплате криптовалюту Трампа

Созданный президентом США Дональдом Трампом мемкоин $TRUMP стали принимать к оплате на некоторых торговых интернет-площадках. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, держатели мемкоина могут приобрести различный мерч американского лидера, в том числе духи и кроссовки, которые продают на соответствующих сайтах. Также $TRUMP начал принимать к оплате туристический сайт Travala.

«Это один из ответов на вопрос о том, для чего, кроме спекуляций, может быть использован мемкоин Трампа», - говорится в публикации.

Ранее супруга Дональда Трампа Меланья объявила о запуске собственного мемкоинп $MELANIA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: gettrumpsneakers.com
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