СМИ: В интернете начали принимать к оплате криптовалюту Трампа
Созданный президентом США Дональдом Трампом мемкоин $TRUMP стали принимать к оплате на некоторых торговых интернет-площадках. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, держатели мемкоина могут приобрести различный мерч американского лидера, в том числе духи и кроссовки, которые продают на соответствующих сайтах. Также $TRUMP начал принимать к оплате туристический сайт Travala.
«Это один из ответов на вопрос о том, для чего, кроме спекуляций, может быть использован мемкоин Трампа», - говорится в публикации.
Ранее супруга Дональда Трампа Меланья объявила о запуске собственного мемкоинп $MELANIA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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