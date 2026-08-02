СМИ: Китай собирает и анализирует данные об иностранцах

По данным издания, программа под названием «Платформа динамического контроля иностранных граждан» (Dynamic Control Platform for Overseas Personnel) была создана для нужд полиции города Чжанцзякоу, принимавшего зимнюю Олимпиаду 2022 года. В ней хранились сведения почти о 12 тысячах человек, включая иностранных студентов, журналистов, жителей Гонконга и Тайваня, а также лиц, отнесенных властями к категории «ключевых» (в частности, граждан Египта, Ирана, Израиля, Марокко, Пакистана и Судана).

Сам Марк Хофер рассказал журналистам, что нашел в системе свою фотографию, сделанную китайскими пограничниками, а также номера своего паспорта и мобильного телефона, который он использовал в КНР.

Система содержала исчерпывающее досье на людей - их национальность, дату рождения, пол, семейное положение, адрес, профессию и вероисповедание. Кроме того, отслеживались перемещения (авиа- и железнодорожные поездки с указанием конкретных мест), визиты в медицинские учреждения, транзакции на заправках и данные с камер видеонаблюдения на перекрестках, рынках и в торговых центрах. При этом NYT отмечает, что достоверно неизвестно, применяла ли полиция эту базу данных в своей практической работе и насколько активно она использовалась.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США в 2020 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».