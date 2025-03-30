Кровавый кашель и высокая температура: В РФ появился новый вирус?
Однако заслуженный врач России Геннадий Онищенко призвал не нагнетать ситуацию с якобы появлением нового вируса в стране, попросив дождаться результатов исследования.
В России заговорили о появлении нового вируса, симптомами которого являются кровавый кашель и высокая температура. Специалисты призывают не распространять панику и сначала определить очаги заболевания. При этом многие врачи уверены, что речь идет не о новом вирусе, а о уже существующих болезнях, заболевание которыми в последнее время участилось.
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30 марта академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал не нагнетать ситуацию с якобы появлением нового вируса в России. По его словам, необходимо сначала дождаться результатов хотя бы одного исследования, а также узнать, где были зарегистрированы случаи заболевания.
«В Петербурге есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать», - сказал Онищенко в беседе с ТАСС.
По мнению академика РАН, такое проявление вероятного нового вируса, как высокая температура, может быть симптомом тяжелого течения другой болезни. При этом Онищенко объяснил, что кровь при кашле может быть индивидуальной особенностью организма отдельных людей.
В связи с этим заслуженный врач РФ подчеркнул, что следует быть внимательными к себе и окружающим, особенно к детям и пожилым людям. Онищенко также призвал граждан вовремя реагировать на возникновение болезней и сразу начинать лечиться.
Накануне Telegram-канал «Shot» сообщил, что в России появился неизвестный вирус, вызывающий у людей кашель с кровью и высокую температуру. Согласно информации СМИ, сначала заболевшие чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них появляются высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.
Среди симптомов также называют слабость, ломоту во всем теле, обильное выделение мокроты, зеленоватые выделения из носа. Последние симптомы более характерны для бактериальных инфекций. При этом известно, что у всех заболевших с такими проявлениями определили отрицательные тесты на грипп и коронавирус.
Отмечается, что в заключениях врачи указывают такой диагноз, как «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная». Пока проставить точный диагноз врачи не могут из-за «размытости» симптомов заболевания, так как под них попадает много болезней. Заразившимся рекомендуют немедленно отправляться домой, принимать противовирусные, антибиотики и витамины, а также сразу звонить в скорую помощь в случае ухудшения состояния здоровья.
В Роспотребнадзоре уже взяли эту ситуацию под контроль. В ведомстве уточнили, что специалисты запросили всю необходимую информацию.
ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ?
Между тем, часть врачей считает, что указанные симптомы могут быть признаками иных уже существующих заболеваний. Так, по словам главврача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова, в настоящий момент в стране нет новых инфекций. В связи с чем, он заметил, что высокая температура и сильный кашель с кровью могут быть вызваны пневмонией.
«По мониторингу, который проводит Роспотребнадзор, мы ничего нового не видим. Больше всего это похоже на вирус гриппа, который при тяжелых течениях вызывает пневмонию», - объяснил Осипов в интервью телеканалу «Звезда», добавив, что перечисленные симптомы также похожи на туберкулез.
Иммунолог Владимир Болибок тоже считает, что описанная симптоматика якобы нового вируса может свидетельствовать о наличии у заболевших кори, туберкулеза, коклюша или микоплазменной инфекции.
«Больше напоминает бактериальную инфекцию. Если открылось кровохарканье, то первое, о чем думают: туберкулез, бактериальные инфекции — орнитоз — хламидийная инфекция, может быть микоплазменная инфекция», - сказал он в беседе с изданием «NEWS.ru».
При этом, по словам врача, отрицательные тесты на коронавирус и грипп у заболевших людей можно объяснить тем, что пробы для них берутся со слизистых, где концентрация вируса после начала заболевания становится ниже. В связи с этим Болибок посоветовал делать тесты в первые три-пять дней. При этом он добавил, что гриппозный ПЦР-тест, в отличии от теста на коронавирус, дольше остается положительным.
До этого врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН объяснил, что вирусные пневмонии опасны осложнениями, которые особенно часто встречаются у детей до двух лет и пенсионеров.
«Когда возникает вирусная инфекция, то в этом случае утолщается стенка, поражается сосуд, в течение нескольких часов нарушается газообмен. Вирусные пневмонии вызывают симптом "матового стекла" — когда воспаление не внутри, а вокруг этой ткани. Получается, что у нас две опасности от этих пневмоний — сама по себе пневмония, вызывающая поражения, и поверх этого еще и осложнения. Особенно вероятны такие осложнения у маленьких и у стареньких. Это наша большая боль! В отличие от коронавируса дети являются чуть ли не основным контингентом и любимым местом для жизни гриппа, особенно дети младшего возраста (до двух лет)», - рассказал он.
Ранее директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов сообщил, что в России резко увеличилось количество заболевших микоплазменной пневмонией, передают «Известия».
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