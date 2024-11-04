Сыпь и температура: В Москве и регионах пожаловались на вирус Коксаки в детсадах и школах

ТЕМПЕРАТУРА И СЫПЬ

Накануне Telegram-канал «Shot» со ссылкой на маму воспитанника одного из детских садов во Владимире сообщил, что в группу к ее ребенку пришел малыш с высокой температурой и сыпью. Именно эти симптомы называют основными для Коксаки. После этого все воспитанники группы переболели. Однако в их справках о болезни педиатры поставили ОРВИ.

«Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил», - рассказали родители заболевших детей «Shot».

В настоящий момент в Москве сообщалось по крайней мере о трех детях, у которых наблюдалась характерная сыпь и высокая температура. О распространении вируса Коксаки стало известно и в Краснодарском крае. По словам родителей заболевших, там в больнице как минимум одному школьнику уже поставили диагноз.