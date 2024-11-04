Сыпь и температура: В Москве и регионах пожаловались на вирус Коксаки в детсадах и школах
Предположительно, вирус Коксаки мог попасть в Россию из Турции.
В последние дни в Москве и других регионах России родители стали жаловаться на то, что их дети заразились вирусом Коксаки в детских садах и школах. Случаи заболевания детей с симптомами, похожими на него, уже зафиксированы в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. В образовательных учреждениях беспокоятся, что инфекцию могли завезти вернувшиеся из Турции туристы. При этом некоторые СМИ утверждают, что родители просто начитались новостей и теперь называют обычную простуду вирусом Коксаки.
ТЕМПЕРАТУРА И СЫПЬ
Накануне Telegram-канал «Shot» со ссылкой на маму воспитанника одного из детских садов во Владимире сообщил, что в группу к ее ребенку пришел малыш с высокой температурой и сыпью. Именно эти симптомы называют основными для Коксаки. После этого все воспитанники группы переболели. Однако в их справках о болезни педиатры поставили ОРВИ.
«Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил», - рассказали родители заболевших детей «Shot».
В настоящий момент в Москве сообщалось по крайней мере о трех детях, у которых наблюдалась характерная сыпь и высокая температура. О распространении вируса Коксаки стало известно и в Краснодарском крае. По словам родителей заболевших, там в больнице как минимум одному школьнику уже поставили диагноз.
«Мы живем в Краснодарском крае, это тоже туристические места. Племянник был на соревнованиях по ММА, может и там подхватил. У нас в станице у многих детей в возрасте до 11 лет сейчас волдыри на ступнях и руках, температура, и во рту что-то типа стоматита. Переносится у всех в легкой форме», - сообщила каналу одна из жительниц Новороссийска.
Коксаки является разновидностью вируса из категории энтеровирусов. Вирус Коксаки — это внутриклеточный паразит, накапливающийся в слизистых оболочках. Он внедряется в лимфоидную ткань, кишечник и носоглотку человека. После того, как концентрация вируса в этих органах превышает критические значения, он проникает в кровь, вызывая сильную интоксикацию и даже сбой в работе пораженного органа.
Среди основных симптомов вируса Коксаки выделяют резкое повышение температуры до 39-40°С, головную боль, ломоту в теле, боли в животе, тошноту, рвоту, болезненные герпесподобные высыпания во рту, красную сыпь на ладонях и подошвах. При этом вирус может вызвать у человека такие осложнения, как менингит, миокардит, воспаление серозной оболочки легких, судороги, параличи и даже гепатит.
ВИНОВАТЫ ТУРИСТЫ И ТУРЦИЯ?
Сразу после появления новостей о распространении вируса Коксаки в РФ, в СМИ появилась информация, что он мог быть ввезен в страну туристами, прибывшими из Турции.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала, что это заболевание распространяется воздушно-капельным путем, поэтому достаточно малейшего контакта с больным. При этом, по ее словам, наибольшую опасность вирус Коксаки представляет для детей в возрасте до 10 лет и людей, имеющих проблемы с иммунной системой. У взрослых, добавила врач, болезнь протекает легче, и иногда может не быть никаких симптомов.
Уланкина подчеркнула, что заболеваемость энтеровирусами повышается в весенне-летний период и обычно происходит на курортах.
«Этому способствуют скопления людей, частое купание в общественных водоемах и низкий уровень гигиены: редкое мытье рук с мылом, употребление немытых фруктов», - объяснила медик.
До этого Telegram-канал «Shot» сообщил, что в турецком курортном городе Белек была зафиксирована вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. Отмечалось, что несколько десятков туристов обратились в больницу с температурой выше 39°С. Известно, что фаза заболевания у них длилась примерно четыре-пять дней.
По одной из версий, речь может идти либо о Коксаки, либо — о новом виде COVID-19, передает RT. При этом турецкие врачи ставили пациентам диагноз «острая инфекция, неуточненная». Также сообщается, что часть туристов заболевают уже по возвращении в Россию.
После жалоб путешественников Роспотребнадзор обратился к Минздраву Турции.
«Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики о сотрудничестве», - говорится в Telegram-канале российского ведомства.
Однако представители Минздрава Турции опровергли сообщения о якобы массовом заражении российских туристов вирусом в Анталье. К тому же в Генконсульстве РФ в городе в беседе с изданием «Газета.ру» не подтвердили данные о вспышке неизвестного вируса на побережье Белека.
«В связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке заболеваемости вирусом на побережье турецкого Белека Генеральное консульство России в Анталье сообщает, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов», - объяснили представители ведомства, пообещав, что продолжат и дальше мониторить обстановку.
В связи с последними событиями в Роспотребнадзоре напомнили о необходимых мерах безопасности, предотвращающих возможное заражение вирусами.
Ранее врачи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха на Черном море и на других водоемах.
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