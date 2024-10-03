«Летальность до 90%»: Вирус Марбург грозит новой мировой пандемией
ВОЗ предупредила, что миру угрожает эпидемия смертельного вируса Марбург, который слабо изучен учеными. Вакцины от африканской лихорадки нет, специалисты опасаются распространения.
Начало октября ознаменовалось тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила серьезные опасения по поводу высокой вероятности появления новой пандемии на планете.
В этот раз специалисты уделяют особое внимание вирусу Марбург, который внезапно стал угрожать всему миру. Марбургская лихорадка — вирус с летальностью 90%. Вспышка заболевания произошла в африканской Руанде, но ученые предупреждают, что его распространение – лишь дело времени.
Пока что речь идет о более чем 27 случаях заболевания и девяти смертельных исходах. ВОЗ оценила риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.
По мнению специалистов, возбудитель этого заболевания относится к тому же классу вирусов, что и вирус Эбола.
СИМПТОМЫ ЕСТЬ, ВАКЦИНЫ НЕТ
Пугает специалистов в большей степени то, что на данный момент вакцины, одобренной ВОЗ, против нового вируса не существует. Более того, в начале заболевания клинический диагноз Марбурга трудно отличить от многих других тропических лихорадочных заболеваний из-за сходства клинических симптомов: лихорадка, боль в горле, сыпь, боли в животе, кровь из носа, а в тяжелых случаях возможно кровотечение из глаз.
До этого специалисты рассматривали новый вирус в совокупности с другими видами африканских «лихорадок», теперь же ученым, кажется, предстоит уделить особое внимание Марбургу, чтобы не допустить новой пандемии.
Российский центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы клинических исследований вакцины от вирусов Эбола и Марбург у Министерства здравоохранения РФ в июле 2023 года. Испытания должны были завершиться к концу прошлого года.
Препарат «ФилоПан» создали на основе технологии, которая ранее применялась в препарате от SARS-CoV-2 «Спутник V». Используется дефектный аденовирус, который безопасен для человека, так как не способен размножаться в организме. «ФилоПан» показал хорошие результаты при тестировании на животных. О судьбе препарата на данный момент ничего неизвестно, результаты исследований не были опубликованы.
ПРОВЕРКА ГРАНИЦ
Нервная обстановка из-за нового вируса уже добралась до Европы. Так, 2 октября федеральная полиция ФРГ на несколько часов закрыла пути на Центральном вокзале Гамбурга из-за двух пассажиров с признаками болезни, вызванной вирусом Марбург.
По данным Hamburger Morgenpost, пассажир приехал из Франкфурта, где ранее приземлился рейсом из Руанды. Незадолго до прибытия в Гамбург мужчина позвонил своему знакомому и признался, что у него высокая температура, а в Руанде он контактировал с человеком, который болеет лихорадкой Марбурга. Уже проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба ведомства.
Ситуация со вспышкой неизлечимого вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Ведомство уже направило на пункты пропуска через границу РФ экспертов.
Так, в пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» выявляются лица с признаками инфекционных заболеваний. Сейчас особое внимание будет уделяться гражданам, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. При возникновении вопросов специалисты будут уточнять все необходимые данные пациентов и отправлять их на дополнительное обследование.
Уточняется, что в качестве дополнительной меры эксперты Роспотребнадзора уже подготовили диагностическую тест-систему на вирус Марбург.
При этом еще в мае глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня обеспокоенность вызывает распространение лихорадки Эбола, Марбург, Ласса и Денге, мировая эпидемиологическая обстановка оценивается как сложная.
Предыдущая вспышка Марбурга случилась в феврале-марте 2023 года. Тогда в Экваториальной Гвинеи погибли двадцать человек, ВОЗ сообщала о десятках заболевших, также случаи заражения фиксировались и в Танзании.
СНОВА ВИНОВАТЫ МЫШИ
Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши - нильские крыланы. Люди заражаются на плантациях, употребляя в пищу немытые плоды, загрязненные экскрементами летучих мышей. От человека вирус передается в случае близких контактов.
Напомним, что официальная и наиболее вероятная версия появления коронавируса в Китае – также мутировавший в природной среде вирус, источником которого послужили зараженные летучие мыши.
До этого подобные вирусы считались «экзотическими» и пугали лишь туристов. Так, в экзотических странах, таких как Маврикий и Мадагаскар, не нужно есть все, что попало, объяснял ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью НСН.
«Риски в экзотических странах всегда есть. Там большое количество инфекций вирусного характера. Из старых только желтая лихорадка, против которой разработана очень хорошая и практически пожизненная вакцина. Весь этот букет – лихорадки Эбола, Марбург, Ласса – относится к группе так называемых возникающих инфекций. Они отнесены к первой группе биологической опасности. Это инфекции, которые вызывают летальность от 50% и выше. Отработаны методики, они существуют точно так же, как довольно приличная сеть страховой медицины. Добавлять нечего, кроме стандартного пожелания не тащить в рот любую экзотику, которая попадется. Нужно быть аккуратнее и понимать, что в таких странах санитария невысокого уровня и можно нарваться на что угодно», - говорил он.
При этом ученые вспоминают последнюю самую масштабную вспышку схожего вируса – Эболы. Это случилось в 2013 году, тогда эпидемия застала мировое медицинское сообщество врасплох, так как никто не ожидал, что лихорадка распространится в плотно населенные города из африканских джунглей. К 2014 году вирус добрался до Европы и США, были зафиксированы летальные случаи. В России за время эпидемии 2014 года не было зафиксировано ни одного случая заболевания Эболой.
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