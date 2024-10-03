«Летальность до 90%»: Вирус Марбург грозит новой мировой пандемией

Пока что речь идет о более чем 27 случаях заболевания и девяти смертельных исходах. ВОЗ оценила риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.

По мнению специалистов, возбудитель этого заболевания относится к тому же классу вирусов, что и вирус Эбола.

СИМПТОМЫ ЕСТЬ, ВАКЦИНЫ НЕТ

Пугает специалистов в большей степени то, что на данный момент вакцины, одобренной ВОЗ, против нового вируса не существует. Более того, в начале заболевания клинический диагноз Марбурга трудно отличить от многих других тропических лихорадочных заболеваний из-за сходства клинических симптомов: лихорадка, боль в горле, сыпь, боли в животе, кровь из носа, а в тяжелых случаях возможно кровотечение из глаз.

До этого специалисты рассматривали новый вирус в совокупности с другими видами африканских «лихорадок», теперь же ученым, кажется, предстоит уделить особое внимание Марбургу, чтобы не допустить новой пандемии.

Российский центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы клинических исследований вакцины от вирусов Эбола и Марбург у Министерства здравоохранения РФ в июле 2023 года. Испытания должны были завершиться к концу прошлого года.

Препарат «ФилоПан» создали на основе технологии, которая ранее применялась в препарате от SARS-CoV-2 «Спутник V». Используется дефектный аденовирус, который безопасен для человека, так как не способен размножаться в организме. «ФилоПан» показал хорошие результаты при тестировании на животных. О судьбе препарата на данный момент ничего неизвестно, результаты исследований не были опубликованы.

ПРОВЕРКА ГРАНИЦ

Нервная обстановка из-за нового вируса уже добралась до Европы. Так, 2 октября федеральная полиция ФРГ на несколько часов закрыла пути на Центральном вокзале Гамбурга из-за двух пассажиров с признаками болезни, вызванной вирусом Марбург.

По данным Hamburger Morgenpost, пассажир приехал из Франкфурта, где ранее приземлился рейсом из Руанды. Незадолго до прибытия в Гамбург мужчина позвонил своему знакомому и признался, что у него высокая температура, а в Руанде он контактировал с человеком, который болеет лихорадкой Марбурга. Уже проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба ведомства.