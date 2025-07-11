СМИ: Трамп впервые воспользуется правом на выделение военной помощи Киеву
Американский лидер Дональд Трамп намерен впервые за свой второй президентский срок использовать право на выделение военной помощи Киеву из запасов США на 300 млн долларов, сообщает Reuters.
Данными президентскими полномочиями ранее часто пользовались его предшественники. Этот шаг говорит о новом интересе главы государства к защите Украины. Пакет помощи может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot и ракеты средней дальности. Решение о том, что именно будет входить в выделяемую помощь, еще не принято.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США десять систем Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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