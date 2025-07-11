СМИ: Трамп впервые воспользуется правом на выделение военной помощи Киеву

Данными президентскими полномочиями ранее часто пользовались его предшественники. Этот шаг говорит о новом интересе главы государства к защите Украины. Пакет помощи может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot и ракеты средней дальности. Решение о том, что именно будет входить в выделяемую помощь, еще не принято.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США десять систем Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

