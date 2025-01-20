«Пока еще эпидемия»: Врач Малинникова предрекла пандемию гриппа

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире будет пандемия гриппа, однако пока неизвестно, когда она наступит и какой силы будет, сказала в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.