«Пока еще эпидемия»: Врач Малинникова предрекла пандемию гриппа
Современные врачи достаточно хорошо знакомы с гриппом и знают, как правильно проводить его профилактику, сказала в пресс-центре НСН Елена Малинникова.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире будет пандемия гриппа, однако пока неизвестно, когда она наступит и какой силы будет, сказала в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.
«Мы достаточно хорошо изучили этот вирус, мы хорошо его знаем. Мы можем предполагать, как будет развиваться ситуация с этим вирусом. Мы знаем, как правильно и своевременно проводить профилактику этой инфекции. Мы не ожидаем того, что случилось с коронавирусной инфекцией, но все же ВОЗ нас пугает и говорит, что пандемия гриппа будет. Вопросы: когда она будет и какого уровня. На сегодняшний день мы видим, что этот вирус пока что обычный эпидемический, но есть определенные нюансы с точки зрения клиники», - сказала собеседница НСН.
Ранее доктор биологических наук, академик РАН, вирусолог Сергей Нетёсов заявил «Радиоточке НСН», что характерной симптоматики у штамма А(H1N1)09 нет, и, чтобы избежать заражения им, необходимо носить маску в любых общественных местах, а также заблаговременно прививаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru