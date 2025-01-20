«Пока еще эпидемия»: Врач Малинникова предрекла пандемию гриппа

Современные врачи достаточно хорошо знакомы с гриппом и знают, как правильно проводить его профилактику, сказала в пресс-центре НСН Елена Малинникова.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире будет пандемия гриппа, однако пока неизвестно, когда она наступит и какой силы будет, сказала в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.

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«Мы достаточно хорошо изучили этот вирус, мы хорошо его знаем. Мы можем предполагать, как будет развиваться ситуация с этим вирусом. Мы знаем, как правильно и своевременно проводить профилактику этой инфекции. Мы не ожидаем того, что случилось с коронавирусной инфекцией, но все же ВОЗ нас пугает и говорит, что пандемия гриппа будет. Вопросы: когда она будет и какого уровня. На сегодняшний день мы видим, что этот вирус пока что обычный эпидемический, но есть определенные нюансы с точки зрения клиники», - сказала собеседница НСН.

Ранее доктор биологических наук, академик РАН, вирусолог Сергей Нетёсов заявил «Радиоточке НСН», что характерной симптоматики у штамма А(H1N1)09 нет, и, чтобы избежать заражения им, необходимо носить маску в любых общественных местах, а также заблаговременно прививаться.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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