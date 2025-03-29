СМИ: Россияне заражаются неизвестным вирусом с кровавым кашлем

В России появился неизвестный вирус, вызывающий у людей кашель с кровью, сообщает Telegram-канал Shot.

В Балаково все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ

Заболевших мучает высокая температура, слабость, ломота во всем теле и сильный кашель с кровью. При этом у всех отрицательные тесты на грипп и коронавирус.

Врачи же пишут в заключениях диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная». Заразившихся отправляют домой и рекомендуют сразу звонить в скорую, если станет хуже.

Ранее врачи объяснили причину весеннего роста заболеваемости ОРВИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:РоссиянеВирусЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры