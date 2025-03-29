СМИ: Россияне заражаются неизвестным вирусом с кровавым кашлем
29 марта 202516:59
В России появился неизвестный вирус, вызывающий у людей кашель с кровью, сообщает Telegram-канал Shot.
Заболевших мучает высокая температура, слабость, ломота во всем теле и сильный кашель с кровью. При этом у всех отрицательные тесты на грипп и коронавирус.
Врачи же пишут в заключениях диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная». Заразившихся отправляют домой и рекомендуют сразу звонить в скорую, если станет хуже.
Ранее врачи объяснили причину весеннего роста заболеваемости ОРВИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru