СМИ: Россияне заражаются неизвестным вирусом с кровавым кашлем

Заболевших мучает высокая температура, слабость, ломота во всем теле и сильный кашель с кровью. При этом у всех отрицательные тесты на грипп и коронавирус.



Врачи же пишут в заключениях диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная». Заразившихся отправляют домой и рекомендуют сразу звонить в скорую, если станет хуже.

Ранее врачи объяснили причину весеннего роста заболеваемости ОРВИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

