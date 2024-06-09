Не опасно, но заразно: В России выявили более 80 тысяч зараженных COVID-19
Специалисты уверяют, что рост заболеваемости корью и коклюшем в России связан с агрессивной кампанией вакцинации от COVID-19.
На фоне появления нового штамма коронавируса в России увеличилось число заболевших. Специалисты говорят, что старые вакцины не всегда могут помочь, и что новые вид COVID-19 сильно заразен, но не сильно опасен для человека. Однако в стране также растет заболеваемость корью и коклюшем, что связывают с «агрессивной» прививочной кампанией прошлых лет.
ЛЕГКИЙ FLiRT
9 июня глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас в России более 80 тысяч граждан заражены COVID-19, а более 20 тысяч из них находятся в больницах. Он добавил, что специалисты следят за изменчивостью вируса, эффективностью вакцин и терапий для профилактики и лечения заболевания.
До этого в мае в России выявили новый вариант COVID-19 FLiRT. По данным Роспотребнадзора, его симптоматика схожа с симптомами при штамме «омикрон»: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния. Однако в ведомстве уверяли, что новый вид болезни не представляют большей опасности, чем ее другие разновидности. Глава Роспотребнадзора Анна Попова даже сравнила FLiRT с кишечной инфекцией, объяснив, что он отличается повышенной заразностью.
В свою очередь завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН рассказал, что новый вариант коронавируса FLiRT эволюционирует в сторону уменьшения патогенности, однако может преодолевать иммунитет, возникший к более ранним штаммам.
«Коронавирус эволюционирует в ту сторону, которую и должен: уменьшается его патогенность, но, к сожалению, увеличивается или остается на том же уровне способность передаваться от человека к человеку. И сейчас эта способность намного выше, чем была у "уханьского" варианта. Смертность при этом уменьшается в десятки раз. У нового варианта FLiRT есть несколько замен вариантов аминокислот. Он как раз эволюционирует в сторону уменьшения патогенности, но может преодолевать иммунитет, возникший к более ранним штаммам. Тем не менее, те, кто вакцинировался поздними версиями вакцины, они если и будут болеть, то очень слабо. А те, кто переболел "омикроном", будут болеть так же: это будет очень слабосимптомное заболевание», - заметил он.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН также подтвердил, что новый вариант коронавируса заразен, но не сильно опасен.
«FLiRT — один из видов "омикрона", причем отдельной линии "Пирола", которая имеет отдельное ответвление. Соответственно, неизвестно, будет ли вакцина "Спутник", которая рассчитана на вариант "Кракен", эффективна против FLiRT. Мутация идет не один месяц, это заболевание выявлено уже около полугода назад. Оно является более заразным, как и все новые подвиды "омикрона", но пока выраженного утяжеления случаев мы не наблюдаем. Хотя и было зафиксировано увеличение числа госпитализаций у пациентов с "омикроном", но не надо забывать, что эта тенденция наблюдалась во время резкого похолодания, снижения иммунитета, к тому же мог не соблюдаться определенный режим во время майских праздников», - объяснил он.
КОРЬ И КОКЛЮШ
В то же время в России растет число заболевших корью и коклюшем. Так, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН сообщил, что россияне стали реже прививаться от кори, а вот от коклюша помогают уже не все вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия в 2024 году вошла в Топ-3 стран мира по заболеваемости корью, уступив только Казахстану и Азербайджану.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, это связано с агрессивной кампанией вакцинации от COVID-19.
«Снижение охвата вакцинацией объясняется кампанией, которая проводилась в рамках принуждения людей к вакцинации от COVID-19 препаратом, который на тот момент вызывал много вопросов. Стало активно продвигаться движение антипрививочников, а доверие россиян к самому процессу снизилось. Если раньше мы смеялись, что на Украине корь, будучи старой инфекцией, вышла на первое место, то сейчас мы то же самое наблюдаем в Москве, более того, и вузы, и школьные классы закрывались на карантин», - заявил он в беседе с НСН.
В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что корь «страшнее» коронавируса, и она может привести к слабоумию.
«Вспышки кори по-прежнему наступают даже в благополучных странах – Германии, Греции, США, России. У меня лично врачи попадают в реанимацию с корью, я заставляю всех прививаться. Корь – это очень серьезное заболевание, страшнее, чем коронавирус, так как последствия могут быть очень серьезными, вплоть до слабоумия. Она очень заразна. Если больной человек был в помещении, через три часа пришел непривитый туда – и заразился. Заразность стопроцентная. А коклюш уже давно в мире вышел на одно из первых мест по причинам хронического кашля. Люди просто не понимают, как это серьезно. Врачи бьют тревогу уже много лет», - рассказал он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пандемия коронавируса в мире привела к гибели 12,9 млн человек.
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