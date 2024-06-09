Не опасно, но заразно: В России выявили более 80 тысяч зараженных COVID-19

В свою очередь завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН рассказал, что новый вариант коронавируса FLiRT эволюционирует в сторону уменьшения патогенности, однако может преодолевать иммунитет, возникший к более ранним штаммам.

«Коронавирус эволюционирует в ту сторону, которую и должен: уменьшается его патогенность, но, к сожалению, увеличивается или остается на том же уровне способность передаваться от человека к человеку. И сейчас эта способность намного выше, чем была у "уханьского" варианта. Смертность при этом уменьшается в десятки раз. У нового варианта FLiRT есть несколько замен вариантов аминокислот. Он как раз эволюционирует в сторону уменьшения патогенности, но может преодолевать иммунитет, возникший к более ранним штаммам. Тем не менее, те, кто вакцинировался поздними версиями вакцины, они если и будут болеть, то очень слабо. А те, кто переболел "омикроном", будут болеть так же: это будет очень слабосимптомное заболевание», - заметил он.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН также подтвердил, что новый вариант коронавируса заразен, но не сильно опасен.