Онищенко назвал преждевременными утверждения о новом вирусе с кровью при кашле

По его словам, сначала необходимо дождаться результатов хотя бы одного исследования, когда оно появится, и, в частности, узнать, где были зарегистрированы случаи заболевания.

Эксперт обратил внимание, что кровь при кашле, в свою очередь, может оказаться индивидуальной особенностью организма отдельных людей.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит сообщения о новом вирусе в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

