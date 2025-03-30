Онищенко назвал преждевременными утверждения о новом вирусе с кровью при кашле

В настоящее время не стоит нагнетать ситуацию с якобы появлением нового вируса в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

СМИ: Россияне заражаются неизвестным вирусом с кровавым кашлем

По его словам, сначала необходимо дождаться результатов хотя бы одного исследования, когда оно появится, и, в частности, узнать, где были зарегистрированы случаи заболевания.

Эксперт обратил внимание, что кровь при кашле, в свою очередь, может оказаться индивидуальной особенностью организма отдельных людей.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит сообщения о новом вирусе в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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