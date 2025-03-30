Онищенко назвал преждевременными утверждения о новом вирусе с кровью при кашле
В настоящее время не стоит нагнетать ситуацию с якобы появлением нового вируса в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
По его словам, сначала необходимо дождаться результатов хотя бы одного исследования, когда оно появится, и, в частности, узнать, где были зарегистрированы случаи заболевания.
Эксперт обратил внимание, что кровь при кашле, в свою очередь, может оказаться индивидуальной особенностью организма отдельных людей.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит сообщения о новом вирусе в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru