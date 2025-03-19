«Кобальт и кровь»: Чем грозит российским вейперам «попкорновая болезнь»

Количество случаев заболевания россиян болезнью EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, может быть больше официальных цифр, допустила в интервью НСН пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в Томске два подростка пожаловались врачам на кашель, одышку и боли в груди. Медики услышали в их легких треск, похожий на звук лопающегося попкорна. В итоге у одного диагностировали редкую болезнь EVALI. Гамбарян считает, что это наверняка не первый подобный случай в России.