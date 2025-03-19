«Кобальт и кровь»: Чем грозит российским вейперам «попкорновая болезнь»
Болезнь EVALI вызывает не только классическое поражение легких, но и разные виды пневмонии, сказала в эфире НСН Маринэ Гамбарян, предупредив об обманчивой легкости сладкого, но смертельного пара электронных сигарет.
Количество случаев заболевания россиян болезнью EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, может быть больше официальных цифр, допустила в интервью НСН пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.
Роспотребнадзор ранее сообщил, что в Томске два подростка пожаловались врачам на кашель, одышку и боли в груди. Медики услышали в их легких треск, похожий на звук лопающегося попкорна. В итоге у одного диагностировали редкую болезнь EVALI. Гамбарян считает, что это наверняка не первый подобный случай в России.
«Проблема в том, что дифференциальная диагностика легочных поражений, связанных с вейпингом и других генезов, крайне затруднена и основывается она не только на клинических проявлениях и рентгенологической картине, но и, в первую очередь, на анамнезе вейпинга. Роспотребнадзор назвал это первым случаем, - если будет такой диагноз, то будет и статистика. Установить связь заболевания с вейпом иногда бывает затруднительно, например, когда подростку не хочется признаваться в употреблении электронных сигарет», - отметила эксперт.
По словам Гамбарян, раньше в понятие EVALI входила только липоидная пневмония, однако сейчас список вызываемых вейпами проблем заметно расширился.
«Появилось новое определение VAPI: заболевания легких, связанные с вейпингом. Сюда входит не только липоидная пневмония, выявлен большой пласт легочных поражений, которые проявляются после употребления вейпов или электронных сигарет и систем нагревания табака. Туда входят разные виды пневмонии, например, микоплазменная пневмония, пневмония с кровотечениями, пневмокониоз, вызванный кобальтом, который поступает в легкие вместе с аэрозолями электронных сигарет, пневмониты, плевриты, острое повреждение легких и острый респираторный дистресс-синдром», - рассказала пульмонолог.
Она также предупредила о смертельной опасности сладкого пара, который кажется подросткам безвредным.
«Теплый, "мягкий" и сладкий пар электронных сигарет, который создает иллюзию безвредности для потребителя и поглощается в больших количествах, доставляет растворенные в нем токсические вещества до самых мелких бронхиол и альвеол, а это для неподготовленного организма и не полностью развитых органов дыхания может иметь самые серьезные последствия. Он может вызывать острые легочные и сосудистые воспалительные процессы, часто со смертельным исходом», - заключила собеседница НСН.
Заслуженный врач России Геннадий Онищенко ранее рассказал на пресс-конференции в НСН, какие опасные болезни вызывают вейпы, назвав их «убийственным изобретением».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом отказался комментировать сообщения о новых санкциях против России
- Политолог объяснил беспокойство Европы по поводу переговоров Путина и Трампа
- Муфтий Башкортостана заявил, что мир готовят к катаклизмам через культуру
- Журова предложила Путина и Трампа в роли игроков в матче НХЛ и КХЛ
- Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
- Трамп стремится к переходу от частичного прекращения огня в Украине к полному
- Трамп поручил команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине
- СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море
- СМИ: В небе над Сумской областью сбит истребитель ВСУ F-16
- Шварценеггер рассказал про бюст Путина у себя дома и о любви к России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru